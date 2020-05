Magaly Medina respondió a Tilsa Lozano después que las cámaras de su programa captaron a la pareja de la ‘exVengadora’ violando la cuarentena para ‘visitar’ a ‘Tili’ en su camioneta. La exmodelo rápidamente salió al frente y grabó varios videos en sus redes sociales en el que justifica la presencia de su actual pareja en su edificio, indicando que “me da pena que no hayan grabado también cuando viene el padre de mis hijos a dejarnos comida, remedios, pañales y cosas que mis hijos necesitan”.

En sus videos publicados en sus historias de Instagram, Tilsa Lozano sostiene que efectivamente Jackson Mora llegó a su casa pero solo lo recibió en la cochera, ya que ni él e incluso el padre de sus hijos pueden ingresar a su departamento para evitar exponer a un contagio a sus pequeños y a su padre, quien está pasando la cuarentena con ella.

“De que entró al estacionamiento del edificio, entró, no nos consta que haya entrado al departamento, pero de que fue a visitar a Tilsa, sí lo hizo. ¿Se acuerdan cuando Tilsa Lozano estaba haciendo su cuarentena y pedía a todos que no salgan de sus casas, pidiendo a los ‘influencers’ que hagan otros tipos de mensajes? (...) Sor Tilsa Lozano, no sé qué bicho le picó, un poco más y nos dice que hay que hacer yoga", arremetió la ‘Urraca’

Magaly Medina mencionó que en ese entonces Tilsa Lozano intentaba dar “cátedra a los ‘influencers’”. “Pero mira ahora lo qué descubrimos”, concluyó la ‘Urraca’ en referencia al ampay a Jackson Mora.

Magaly Medina habló sobre la defensa de Tilsa Lozano a Jackson Mora. (ATV - TROME)

