Magaly Medina llama sinvergüenza al ‘Titi’ Gregorio Pernía y afirma que su mujer le da pena | FOTOS

Magaly Medina calificó de ‘sinvergüenza’ al actor Gregorio Pernía por asegurar que solo arregló la etiqueta del pantalón a una mujer y lamenta que su esposa avale su comportamiento.



“Yo no sé qué les está pasando a algunos sinvergüenzas, que insultan nuestra inteligencia tratando de desvirtuar las imágenes que hablan por sí solas”, dijo.

También lamenta que lleves la comida a tu casa denigrando a los demás...

La comida a mi casa no la llevo yo, la lleva mi marido, pero el día que mi esposo manosee a una mujer y al día siguiente me quiera ver la cara de tonta, lo pongo en el wáter de mi casa y bajo la palanca. Si cree que por ser un actor que viene precedido de cierta celebridad voy a quedarme callada, no será así y me vale madre lo que me diga.



Su esposa recordó que estuviste en la cárcel...

El tema de la cárcel no es deshonroso, toda la vida diré que esas son las ‘medallas’ que mi carrera de periodista me puso en el camino. Qué pena me da su mujer, le regalaría un sol de dignidad.

‘VIVO TRANQUILA’



Ayer, en redes sociales, aparecieron dos posts en los que se hacía referencia a una conductora de TV que se drogaba con su productor y una reportera, y el otro sobre un ‘chacal’ de tu programa que habría agredido a una menor de edad.

Si tuviera que contestarle a cada detractor mío, no viviría tranquila.

¿No te perturba la publicación?

A mí no me perturba nada, menos gente que linda con lo delincuencial.



¿Y lo del ‘chacal’?

Para hablar hay que tener pruebas.