FURIOSA. Magaly Medina se mostró bastante mortificada después de que Alfredo Adame la llamará “periodista sin título universitario”.

Magaly Medina le indicó al conductor que un periodista no necesita un título para hacer bien su trabajo. “Él como actor tiene que saber que hay periodistas que hacemos crítica de televisión y eso de “periodista” lo he demostrado a lo largo de mi carrera, que hace rato me ensucié los zapatos para llegar aquí”, expresó la conductora

Además, Magaly Medina precisó que muchos periodistas en Perú ejercen sin un título universitario. “No necesito haber terminado la univerdad, en este país es así, muchos periodistas no hemos terminado la carrera de perodismo, pero eso es algo que no le voy a explicar a este hombre bruto y violento”, continuó la periodista.

Finalmente, Magaly Medina indicó que no iba a responderle a Alfredo Adame, sin embargo, la gota que derramó el vaso fue una entrevista que el actor dio a medios internacionales donde la acusó de ser una ignorante, denostar a las mujeres y ser ‘una vergüenza para el Perú, al igual que ‘Laura Bozzo’.

Según Alfredo Adame, Magaly Medina lo llamó misogino. “No lo sentí como una pregunta. Ella es una ignorante, y no solo no tiene un título de periodista. Me enteré que se encarga de denostar a las mujeres, les dice que son unas gordas, además, estuvo en la cárcel por difamación”, manifestó el actor.

Magaly Medina se mostró molesta por los cuestionamientos a su título universitario (TROME)

