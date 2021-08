Toño Centella desmintió que esté distanciado de su esposa Johana Rodríguez y aclaró que no bebe alcohol cuando trabaja, tal como lo deslizó el programa ‘Magaly Teve, la firme’.

Toño, difundieron unas imágenes y deslizaron que habrías estado tomando por mal de amores... ¿Es cierto?

En primer lugar, estoy bien con mi familia y con mi esposa. Vivo tranquilo, feliz y sin molestar a nadie. Las imágenes que salieron eran al finalizar un show, estaba cansado, pero sigo dándole duro al trabajo porque tenemos que aprovechar, pues no sabemos si se va a venir la tercera ola.

¿Estabas tomado?

No tomo y si lo hago es en mi casa, pero ni tiempo tengo para hacerlo. Me da risa lo que saca el programa de la señora Magaly habla cosas que no son y vende humo.

¿Aceptarías ir al programa de Magaly Medina?

No. Si estoy en televisión que sea por mi trabajo, no quiero estar en dimes y diretes. Estoy enfocado en la gira que haré con Tony Rosado a Europa.