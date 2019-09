Magaly Medina se transformó en 'Barbie humana' y luce irreconocible con el cabello rubio 

¡ES OTRA! La conductora Magaly Medina se puso en manos de las hermanas Josetty y Génesis Hurtado y cambió de look radicalmente. La 'urraca' lució irreconocible con el cabello rubio y el maquillaje al mismo estilo de una 'Barbie humana'.

A través de sus redes sociales, Magaly Medina mostró todo el proceso de su metamorfosis desde el maquillaje hasta la peluca que usó para convertirse en rubia. El resultado es inesperado.

“Me encantó lo profesional que son las dos hermanas que experimentaron conmigo, con mi cabello. Quisieron convertirme en Barbie, pero no pudieron. Estuve de rubia, pero no me queda. Ellas lo intentaron, pero no pudieron más”, dijo Magaly Medina en su programa.

Josetty y Génesis Hurtado regresaron al Perú y visitaron varios programas de TV con su look de Barbie Humana que ellas mismas promocionan en sus redes sociales.

¡MIRA EL VIDEO!