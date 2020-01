El último martes por la noche, el programa Magaly TV: La Firme difundió unas imágenes de los nuevos fichajes de Alianza Lima, Carlos Ascues y Jean Deza, divirtiéndose en una fiesta privada en San Miguel.

Los futbolistas empezaron su reunión aproximadamente a las 9 de la noche. En el video se ve cómo cargan los paquetes de cerveza para meterlos en la casa de Ascues.

Magaly Medina contó que últimamente eran los futbolistas quienes protagonizaban sus temidos ampays y que esto debía tener una respuesta de parte del club aliancista.

Pablo Bengoechea justifica fiesta de sus jugadores

Un día después, el DT del club de La Victoria, Pablo Bengoechea, fue consultado sobre la fiesta que organizaron los jugadores. Al respecto, comentó: " Los jugadores les digo que tengan cuidado cuando salen. Que no salgan a la vereda de sus casas. Después, hay que tener cuidado con quien invito porque se hace difícil vivir acá. Vamos a tomar este como una enseñanza y vamos a intentar que no se repita. Si los futbolistas hacen una reunión en su casa, que no abran la puerta. Que tengan empleados para que hagan eso".

Estas palabras no fueron del agrado de la conductora de farándula, quien se pronunció a través de su cuenta Twitter: “¿Reímos o lloramos con estas patéticas respuestas que buscan justificar lo injustificable?”