Magaly Medina en la reciente emisión de su programa tuvo como invitado a Yunko Do Santos, el organizar de evento que fue el encargado de planificar la lujosa fiesta de cumpleaños de la hija de Samahara Lobatón, la cual habría tenido el valor de S/ 120 mil soles.

Lo primero que aclaró Do Santos es que tiene los vouchers que confirmarían que la hija de Melissa Klug sí le pagó por el servicio que ofreció. “A mí los artistas me escriben, yo no escribo a los artistas, no tengo que escribir a nadie porque yo vivo de mi trabajo”, señaló al inicio.

La conductora de televisión se mostró incrédula y explicó por qué considera que la mayor parte de la fiesta fue pagada con canje.

“Las marcas se deben sentir felices porque han tenido presencia en todos los programas de televisión. Eres el rey del marketing. Además, yo la he visto agradecer a ella a varias empresas de esta fiesta, entonces no se puede decir que todo fue pagado”, expresó.

Además, la figura de ATV cuestionó que Samahara haya gastado tanto dinero en una fiesta infantil, siendo tan joven y aun no teniendo un bien a su nombre.

“Si bien cada quien gasta su plata en lo que quiere, pero esta chiquita no tiene un carro propio o algo de ella, y está gastando S/ 120 mil soles en una fiesta, es como tirar plata al agua, siendo una chica tan joven. Y el barbero no creo que pueda pagar esto”, finalizó.

VIDEO RECOMENDADO

Magaly Medina recibe insultos de Tony Rosado

Magaly Medina recibe insultos de Tony Rosado null