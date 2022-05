Magaly Medina empezó su programa de este lunes anunciando que Mario Irivarren le había entregado a su productor reveladores chats con Vania Bludau, aunque no le concedió la autorización para que los muestre al público.

“Los he leído todos y creo que tengo una gran idea de lo que pasaba entre los dos y lo que puedo decir es que había una relación tan tóxica de un lado como del otro... cuando tenemos demasiadas expectativas sobre lo que nos pueda dar la otra persona, estamos mal, primero tenemos que buscar en nosotros mismos y no tratar que otras personas suplan nuestras necesidades emocionales”, acotó la urraca.

Asimismo, se preguntó cómo han podido estar ocho meses con esa ‘torturante relación tan dañina’. “Y o no sé por qué se han hecho tanto daño si se pudieron separar antes. Este tipo de parejas entran en un tipo de círculo vicioso y tóxico. Qué manera de pelear por WhatsApp, inmadurez total, acá en este caso veo a los dos tóxicos ”, dijo la conductora de Magaly Tv La Firme.

En ese sentido, reveló que en los chats Mario Irivarren era el que ‘picaba’ a Vania y ella siempre le respondía. “Se han podido acabar todos los papeles y toda la tinta de la impresora y no terminaba un solo tema. No había nadie que les dijera a ellos que ahí nomás. Hay discusiones que no es bueno tenerlas por cólera y continuarlas por WhatsApp”, indicó la urraca.

Finalmente calificó a ambos ex chicos reality como ‘inmaduros’ y ‘egoistas’. “No soy psicóloga pero alguna cosita me habrá enseñado la terapia y puedo ver que ella reclamaba atención, cariño, mismos, paternalismo, pero él se iba los fines de semana” , concluyó.

Urraca se preguntó por qué Mario Irivarren y Vania Bludau no terminaron antes porque tenían una relación muy tóxica. Él le mostró reveladores chats pero no autorizó su publicación.

TE PUEDE INTERESAR

Miss Perú 2022: Alessia Rovegno, Valeria Flórez, Tatiana Camell y todas las finalistas del certamen

Óscar del Portal reaparece y reacciona así cuando le preguntan por su matrimonio con Vanessa Químper

¿Qué pasó con Karina Calmet y Samir Giha? La historia de su amor y la infidelidad que detonó la ruptura