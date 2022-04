Magaly Medina empezó su programa de este miércoles disculpándose con sus seguidores por no aparecer en su espacio de espectáculos la noche del pasado martes, cuando se desarrolló una marcha contra el gobierno de Pedro Castillo.

“Ayer la situación nos excedía, el país estaba en jaque, una gran manifestación cívica y ciudadana por las calles desiertas de Lima rompió la paz y tranquilidad de este país convulsionado. Las protestas sociales están a la orden del día, estamos sin rumbo, no tenemos un gobierno que lidere esta situación, no sabemos hacia dónde avanzamos, lo vemos en el caos y la desetabilización”, dijo la Urraca.

Asimismo, lamentó que la marcha haya estado manchada por los actos vandálidos de malos elementos. “Estos delincuentes que aprovecharon la situación y distorsionaron lo que era un pedido y un sentimiento de casi la mayoría del pueblo peruano que ya estamos hartos de quien nos gobierna, estamos fastidiados con esta situación. Todo sube, no alcanza la playa en el mercado, hay brotes de protestas que nadie sabe negociar”, acotó la conductora de Magaly Tv La Firme.

Por otro lado resaltó que los manifestantes no reclamaban por el toque de queda de 22 horas declararon por Pedro Castillo casi a la medianoche del último martes. “Esta marcha no fue porque nos habían encerrado. No. Era la manera en que la ciudadanía, el pueblo, se pone de pie y dice ‘queremos otro cambio’”, dijo Magaly.

MAGALY RECLAMA A QUIENES VOTARON POR CASTILLO

Magaly Medina también lamentó que mucha gente haya propiciado que otros votaran por Pedro Castillo en segunda vuelta. “Ahora lo critican, qué tal conchudez, si tanto propiciaste ese antifujimorismo tan exacerbado en nuestra sociedad, ahora estos líderes de opinión... ¿me van a decir que no sabían lo que se venía?”, arremetió la urraca.

Finalmente, aseguró que si en un momento la crisis empeora hará lo que hizo al inicio de la pandemia, dedicar su programa de lleno a abordar temas coyunturales y dejar el espectáculo de lado.

Urraca explotó contra el gobierno y aseguró que la ciudadanía pide la salida de Castillo.

