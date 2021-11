Magaly Medina se pronunció en su sintonizado programa Magaly TV, La Firme tras revelar el segundo embarazo de Laura Spoya, pese a que esta era una infidencia. “Se me chispoteó, metí las cuatro”, manifestó hidalgamente la conocida periodista de espectáculos.

‘La Urraca’ entrevistó a Spoya desde México y comenzó la nota, reconociendo que no debía revelar esta información. “Cometimos una infidencia que no debimos de hacer porque era un cosa que Laura Spoya me había comentado en privado y yo solté que estaba embarazada”, expresó.

Medina afirmó que se le ‘chispoteó'. “Ella todavía lo quería tener guardadito, pero Laura no se ha molestado. Sí; metí las cuatro realmente”, manifestó,

En tanto, Laura Spoya pareció tomar con humor la infidencia de Magaly. “Estaba comiéndome un chocolate y comencé a recibir felicitaciones y lo primero que pensé ‘Magaly’. Fuiste la primera persona que me pasó por la cabeza”, respondió.

TROME | Magaly Medina tras revelar embarazo de Laura Spoya (Magaly TV, La Firme)

MÁS INFORMACIÓN: