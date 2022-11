No le perdona nada. Magaly emitió duros comentarios al saber que John Kelvin está listo para subir a los escenarios. La ‘Urraca’ se sorprendió al saber que el cumbiambero cobrará entre 18 y 20 mil soles por presentación.

“Entre 18 y 20 mil soles, que traen pica pica o qué. No sé, de verdad no entiendo, habrá gente que está dispuesta a contratar a John Kelvin”, expresó la periodista de espectáculos.

Medina también dejó que contratar a Kelvin es un riesgo, ya que cree que el público no tomará con buena manera su show: “¿No se arriesgarán que al contratarlo la gente en un franco rechazo a su comportamiento no vaya, no asista? Yo creo que aquí hay mucho pan que rebanar, según nos contó la abogada de Dalia Durán”.

Por último, le pareció mal que Kelvin no muestre una actitud de arrepentimiento y continúe con sus labores como si no hubiera pisado la cárcel.

“Yo creo que él ha comenzado a vivir su vida como si nada hubiera pasado , como si no hubiera causado un gran daño a una mujer que lo acompañó durante muchos años y que es la madre de sus cuatro pequeños hijos”

“ A mí me parece loquísimo ver imágenes de él ensayando, paseando por la calle, saludando, hablando. Cada día festejando como si hubiera algo que festejar y realmente él ni nostras las mujeres tenemos nada que celebrar”, finalizó la ‘Urraca’.

John Kelvin listo para cantar: mánager confirma que cobrará 20 mil soles por hora de concierto. VIDEO: ATV

