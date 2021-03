Magaly Medina aprovechó sus cámaras para opinar sobre la entrevista que dio Maricarmen Marín sobre su programa “Mujeres al mando” al Diario Trome. Ella la comparó con Gisela Valcárcel y la denominó la “nueva diva”.

“Oye, ¿y Maricarmen Marín? Habría que decirle ‘Sor Maricarmen Marín’, porque ella ha salido a dar el pecho, a poner el hombro para defender su programa ‘Mujeres al mando’”, comentó al inicio entre burlas.

Luego, señaló no saber quién se encuentra al mando de dicho espacio de Latina, con evidente sarcasmo sobre el nombre de dicho programa. “Ya no saben qué hacer, se hunde, prueban de todo pero nada”, añadió Magaly Medina al cuestionar que el programa siga al aire pese a los resultados que tiene, aún cuando no reveló cuáles son las cifras de su rating.

“Ahí todos pasan por agua tibia, cuando uno va a ser un tipo de opinión no hay agua tibia. Uno tiene que estar de un lado y otro. En el campo de los grises pasan desapercibido”, comentó.

Magaly Medina critica a Maricarmen Marín

Asimismo, cuestionó una supuesta ausencia de “malicia” que hay en su espacio. “Si hiciéramos un recordatorio de las cosas que pusieron con malicia, la palabra se queda corta”, sentenció.

Finalmente, comparó a Marín con Gisela Valcárcel porque, según Medina, la cantante habla como si fuera gerente de contenidos del programa. “Ha nacido una nueva diva, perdón Gisela, ya fuiste”, comentó.

VIDEO RECOMENDADO

Sheyla Rojas tendría un nuevo amigo millonario en México

Sheyla Rojas tendría un nuevo amigo millonario en México