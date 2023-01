El video del incomodo momento que pasó Eva Ayllón en una presentación y en el que tuvo que intervenir Natalia Málaga ha generado muchos comentarios en redes sociales. Al respecto Magaly Medina respondió a algunas de las interrogantes que le hicieron sus seguidores en redes sociales.

“Que se diga en redes sociales que entre ellas hay algo más que una amistad o que una relación profesional, eso es algo que acá yo no puedo validar. Eso es algo que le pertenece a ellas y a su entorno íntimo”, manifestó la periodista.

Agregó que mientras de la boca de ellas no salga nada. “Yo no soy nadie para especular o agarrarme de un chiste barato o validarlo frente al público. Yo sé que ustedes creen en mi palabra, entonces yo no podría atreverme”, añadió Magaly sobre estas especulaciones que hay de Natalia Málaga y Eva Ayllón.

Magaly Medina aprovechó para reconocer el talento musical de Eva Ayllón. “Cuando me mencionan su nombre para mí es una gran cantante, una de las mejores que tiene el país, una gran figura y yo más de eso no les puedo decir”, manifestó la ‘Urraca’.

TROME | Magaly Medina opina, tras video viral de Eva Ayllón y Natalia Málaga (Magaly TV)





