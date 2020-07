Por: Carla Chévez

Magaly Medina , luego de solucionar los problemas técnicos y logísticos que le impidieron salir al aire el lunes, reapareció anoche con las ‘pilas cargadas’ y mejor semblante gracias al tratamiento que está llevando con ozono para combatir el coronavirus .

“Hoy (anoche) trataremos de solucionar los problemas logísticos y técnicos para salir al aire yo sola desde mi casa, sin ayuda de producción o camarógrafo. Es una decisión que he tomado en conjunto con el canal, abogados e infectólogos”, afirmó la conductora de ‘Magaly Tv: La Firme'.

En el programa ‘En boca de todos’, Ricardo Rondón criticó tu proceder por exponer a tu equipo al contagio...

Que aproveche que no estoy al aire para que suba un poquito su rating y no estén dando pena. No hay un solo día que me hayan ganado desde que empezó el 2020 y eso los debe tener bien ‘arañados’.

Por otro lado, vía Twitter, Magaly recalcó que tiene todo el apoyo de su canal.

“Qué fácil es ser crítico desde el balcón para quienes nunca se han ensuciado los zapatos, tengo todo el apoyo de mi canal para salir al aire”, tuiteó.

TRATAMIENTO CON OZONO

¿Cómo te sientes?, ¿cómo sigue tu esposo?

Felizmente muy bien, estamos haciendo un tratamiento con ozono que nos ha funcionado bien. Es como una transfusión de sangre. Mi amiga de infancia es médico intensivista y una capa en ozonoterapia, y ahora está ayudando a los infectados de Covid con este tratamiento que se está haciendo en UCI.