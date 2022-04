MAGALY LLEGA A JB EN ATV. Magaly Medina participó en la edición de este sábado del programa de Jorge Benavides, donde se le ve trolear a Carlos Vílchez, a quien nunca pudo ampayar en toda su historia en el periodismo de espectáculos.

La urraca participó en la secuencia ‘La escuelita de Arturito’ y llegó para hacer temblar a la popular ‘Carlota’. “Este salía como rata. Le hacían un hueco por otro lado y se escapaba” , reveló la conductora de Magaly Tv La Firme sobre los varios intentos de captar al actor cómico con alguno de sus romances.

Sin embargo, le lanzó una advertencia que generó la curiosidad y risas de todo el elenco de JB en ATV. “Pero sí sabíamos con quién estabas” , dijo Magaly Medina desatando el escándalo en el set de Jorge Benavides.

CARLOS VÍLCHEZ BRINDARÁ CURSO ‘ANTIAMPAY’

Carlos Vílchez anunció su nuevo espectáculo en el que brindará su ‘Primer curso de especialización antiampay’, en medio de la polémica que generó el ampay de Aldo Miyashiro y Oscar del Portal.

Aprovechando la coyuntura, el actor cómico presentará este divertido ‘taller’ dada la fama que ha ganado por ser uno de los pocos varones de la farándula que no ha protagonizado un ampay.

“Este 13 de mayo en @ccbianca_barranco estaré dando el primer curso de capacitación!! No faltes a este show… entradas en @teleticket.oficial a partir del Lunes 🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️”, escribió Carlos Vílchez.

CARLOS VILCHEZ NUNCA FUE AMPAYADO

En entrevista con ‘La fe de Cuto’, Carlos Vílchez se jactó de tener una carrera alejada de escándalos y señala que muchos lo califican de ‘mujeriego’ , pero no le han descubierto nada.

“Bastante amplia sin roches, sin problemas, sin chongos, sin nada. A pesar de que uno es palomilla, no voy a mentir, soy repalomilla, pero siempre he sabido cuidar mi carrera, he sabido siempre conjugar los verbos. La carrera es una, la pendejada es otra... o sea, me tildan de mujeriego, de todo a mí, pero nadie me ha visto nada”, dijo el cómico.

