¡Ni cuenta se dio! Mónica Cabrejos estuvo como invitada en el programa de Magaly Medina para hablar sobre los tips para que las parejas no se aburran de la rutina. La exvedette estaba hablando de disfraces para mujeres cuando le recordó -sin querer- a la 'Urraca' su tiempo en la cárcel.

Mónica Cabrejos compartió su disfraz favorito para que una mujer inspire a su pareja en la intimidad: el de presidiaria. Al escuchar esto, Magaly Medina hizo una mueca recordando su tiempo en el penal de mujeres en Chorrillos.

Rápidamente, Mónica Cabrejos se dio cuenta de lo que había dicho y le pidió disculpas a Magaly Medina porque no fue su intención decirlo por su pasado. Sin embargo, la conductora de La Purita Verdad tomó con humor lo dicho por su invitada.

"Mi look de presidiaria era bien feo, bien aburrido. El que yo he visto en las tiendas de disfraces es otra cosa", dijo Magaly Medina. Ante esto, Mónica Cabrejos le reiteró sus disculpas antes de continuar hablando del tema.

"No, por ti no. No, no, perdóname. No ha sido con intención. Perdón, de verdad te pido disculpas. Te lo juro, no ha sido a propósito. Cambiemos de tema", le dijo Mónica Cabrejos a Magaly Medina.

Magaly Medina troleada por Mónica Cabrejos

