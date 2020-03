¡Nadie se salva de los trolls! Magaly Medina fue víctima de un usuario de las redes sociales que utilizó su canal de Instagram para tomarle el pelo a la periodista, en plena transmisión en vivo. La broma de mal gusto la viralizó Rodrigo González, quien minutos después retiró el video de la mencionada aplicación.

Según se ve en el clip, Magaly Medina lee el saludo de un supuesto seguidor sin darse cuenta que todo es una broma. “Rosa Melano", la periodista lee este nombre sin darse cuenta que se trata de un épico troleo.

Magaly Medina siempre suele tomarse este tipo de bromas con humor, sin embargo, parece que esta vez si le incómodo porque el video fue retirado de la cuenta de Instagram de Rodrigo González. La periodista vive su mejor momento porque es la líder de los programas de espectáculo, sin embargo, nadie está libre de los trolls quienes siempre están al acecho.

Los seguidores de Magaly Medina están atentos a la respuesta que le dará al Zorro Zupe tras el polémico comentario que hizo sobre su esposo el notario Alfredo Zambrano. Todo se originó a partir de una publicación del diario Ojo donde se menciona que la periodista critica la relación que sostiene Michelle Soifer con el modelo venezolano Giuseppe Benigni. El Zorro Zupe no se aguantó y aprovechó la oportunidad para hablar sobre una supuesta traición de parte del notario hacia la popular Urraca.

El Zorro Zupe comentó la noticia así: “Y cada una es libre de aguantar los cuernos que quiera, con botar el colchón no se borra la infidelidad, querida”. De esta manera, la ex figura televisiva se reafirmó acerca de las acusaciones de infidelidad que ya hizo en el pasado contra la pareja de Magaly Medina. No obstante, el tuit fue borrado a los minutos.

