EXPLOTÓ. Magaly Medina arremetió con todo contra Tula Rodríguez luego que la conductora de En boca de todos tuviera unos desatinados comentarios sobre la violenta agresión que sufrió la cubana Dalia Durán a manos de su aún esposo, John Kelvin.

“Vivimos en un país tan machista que no aceptamos que la víctima es eso, una víctima, que a veces no está (con su agresor) porque quiere... yo escuchaba la vez pasada a tu amiga Tula que no sé para qué la ponen a opinar de temas tan trascendentes”, dijo la Urraca en conversación con Tomás Angulo.

En ese sentido, dijo que la viuda de Javier Camona solo sabe ‘bailar huayno’. “Solo sabe zapatear un poco, que lo hace súper bien, hacer sus jueguitos, coquetear con los jugadores de fútbol, que también lo hace súper bien, pero eso de comenzar a decir: ‘claro, tú ya te das cuenta si tienes un hijo, por qué tienes dos, tres’, esa mentalidad machista, esa mentalidad bruta, porque hay que ser bruta para decir eso”, indicó Magaly indignada.

Asimismo, le recriminó a Tomás Angulo haber avalado los comentarios de Tula Rodríguez. “Es terrible pues y tú la avalaste también Angulo, tú vas y la avalas”, agregó molesta.

La abogada Karla Bisso, que también estuvo de invitada en Magaly TV La Firme, indicó que las declaraciones de la conductora son lamentables. “Ese es el problema de las mujeres, cuando vemos a otra mujer tener las agallas de salir a decir ‘me han arrastrado, me han pegado’, dicen ‘por qué le diste hijos, qué haces viviendo con él, claro, como no trabajas, como estás cómoda con los hijos ahí en la casa’ ¿y el trabajo doméstico qué?”, dijo mortificada.

TULA Y SUS COMENTARIOS SOBRE DALIA

Tula Rodríguez fue duramente criticada en redes tras pronunciarse por la masacre que sufrió Dalia Durán al ser golpeada brutalmente por su esposo John Kelvin. La conductora de “En Boca de Todos” se mostró indignada con el hecho, sin embargo, soltó la polémica opinión que tanto la cubana como el cumbiambero tienen la culpa.

“En este momento todas decimos ‘pobrecita’, decimos que él es un abusivo, que ella es una víctima, pero seamos honestos, esta es una relación que viene mal durante muchos años. Con el primer hijo uno puede saber más o menos cómo es el hombre, con tu segundo hijo, pero darle tres y cuatro hijos”, señaló

La conductora de “En Boca de Todos” dijo que percibe que en esta situación ambos, John Kelvin y Dalia Durán, son responsables. “Yo no digo que ella se lo ha buscado, siento que en esta situación son culpables los dos.”, sentenció.

“Yo tengo una hija mujer, pero no puedo ser ciega. No justifico en lo absoluto el maltrato o la violencia de ninguna de las partes, pero llegar a esta situación es años de años. ¿Es tan difícil cerrar tu vida y hacer tu vida sola?”, opinó.

