Magaly Medina se dirigió a Tula Rodríguez, tal como la conductora lo hizo al pedirle que ‘pare’ con el tema de la herencia de su esposo Javier Carmona, para decirle que no la ‘trabaje al sentimiento’ y solucione los problemas que tiene con los hijos mayores del difunto gerente de televisión, quienes le reclaman su falta de voluntad para poner fin a la situación que viven.

“Ella debe entender que no está en mis manos resolver la disputa que tiene con los hijos de Javier Carmona, pues ellos, en el comunicado que nos hicieron llegar, aseguran que Tula no tiene la ‘voluntad’ de zanjar este tema de la herencia y así como defiende a su hija, la madre (Paola Bisso) de estos muchachos también lo está haciendo luego que ella comentó que Carmona, al morir, dejó muchas deudas”, detalló.

Pero te ha pedido directamente que no sigas porque su hijita está sufriendo.

Mira, no porque estos muchachos ya no estén en una edad crucial sufren menos, porque también son hijos y se quedaron sin padre, eso debe entenderlo ella. Solo soy vocera de lo que ellos y su mamá han querido exponer y esa mujer es madre, aunque ella la descalifique porque tuvo que vivir una circunstancia difícil al estar detenida en una cárcel de Estados Unidos, al volver ya el papá tenía la tenencia de estos hijos, y finalmente es su madre. Así que no me ‘trabaje al sentimiento’, porque de esa manera no va a conseguir nada, lo que debe hacer es arreglar este tema.

¿Crees que logren llegar a un entendimiento?

Depende de ella y eso que no me he puesto a investigar más del tema, así que, Tula, no te dirijas a mí con un dedo acusador como si fuera un fiscalizador. La infancia de estos chicos no fue fácil, su madre estuvo detenida, luego su papá se compromete con Gisela Valcárcel y se va vivir con ella, después Tula entra en escena y los chicos nuevamente se tienen que ir a vivir lejos de la mujer (Gisela) que ya consideraban su madre, entonces que pare su mano, porque esos muchachos en algún momento tuvieron la edad de su hija y debe ponerse la mano en el pecho y pensar un poquito.

LA HERENCIA DE DE CARMONA

Javier Carmona falleció en el 2020 tras estar en estado vegetal durante dos años, sin embargo, hasta el día de hoy el entonces gerente de televisión no encuentra la paz en medio de la disputa de su herencia entre su esposa Tula Rodríguez y los dos hijos que tuvo con Paola Bisso, Lucas y Tadeo. A raíz de los nuevos acontecimientos que envuelven a la exvedette, aquí contamos cuáles son los bienes del fallecido empresario.

Auto Porsche modelo Macan : Según la ‘urraca’, la familia de Javier Carmona decidió en aquel entonces entregar este lujoso vehículo a Tula Rodríguez. La conductora se quedó con el carro que manejaba su esposo.

: Según la ‘urraca’, la familia de decidió en aquel entonces entregar este lujoso vehículo a La conductora se quedó con el carro que manejaba su esposo. Camioneta Mitsubishi I200 : Así como a Tula Rodríguez, este auto fue otorgado para los hijos de Javier Carmona, Lucas y Tadeo.

: Así como a este auto fue otorgado para los hijos de Javier Carmona, Lucas y Tadeo. Departamento en la avenida Velazco Astete: Esta propiedad se quedó en posesión de Lucas y Tadeo, pues era el lugar donde vivían antes que su padre falleciera. Sin embargo, en caso se requiere y/o necesite, la venta de este lujoso departamento se decidirá en conjunto, es decir, junto a Tula Rodríguez y su hija Valentina . Cada año se evaluaría la decisión.

Esta propiedad se quedó en posesión de Lucas y Tadeo, pues era el lugar donde vivían antes que su padre falleciera. Sin embargo, en caso se requiere y/o necesite, la venta de este lujoso departamento se decidirá en conjunto, es decir, junto a . Cada año se evaluaría la decisión. Terreno en Bolivia de 2570 metros cuadrados en el condominio Polo Country en Santa Cruz : La decisión de la familia fue venderlo, cuyo dinero iría a un fondo de inversión. La ‘urraca’ explicó que el 50% se quedará en un centro financiero para que genere intereses, mientras que el otro 50% se invertirá en los tratamientos médicos que necesitaba J avier Carmon a (75%) y en la pensión de la pequeña Valentina (25%).

: La decisión de la familia fue venderlo, cuyo dinero iría a un fondo de inversión. La ‘urraca’ explicó que el 50% se quedará en un centro financiero para que genere intereses, mientras que el otro 50% se invertirá en los tratamientos médicos que necesitaba J a (75%) y en la pensión de la pequeña (25%). Cuentas bancarias : El dinero que se tenga en el sistema bancario habría servido para pagar la deuda de Javier Carmona con la Sunat de 9080 soles y la deuda de Tula Rodríguez p or 12 mil 247 soles.

: El dinero que se tenga en el sistema bancario habría servido para pagar la deuda de con la Sunat de 9080 soles y la deuda de or 12 mil 247 soles. Cuenta bancaria en Bolivia : Se habría pactado que el monto iría a un fondo de inversión en lo que ellos decidirán a futuro. Cabe precisar que según la última revelación de Paola Bisso, primera esposa de Javier Carmona, también existiría una chacra de tomates que estaría en disputa.