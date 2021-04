Magaly Medina reveló que tuvo un acercamiento con su esposo Alfredo Zambrano, pero no sabe si se darán una oportunidad para reanudar su matrimonio y dijo que Jessica Newton fue el ‘Cupido’ de ambos cuando publicó, en sus redes sociales un video donde el notario le canta el tema ‘Tú de qué vas’.

Magaly, el video que circula desde el sábado en la noche en redes sociales, donde tu esposo te canta, sigue generando muchos comentarios...

Bueno, el video Luciana Olivares se lo envía a Alfredo y él le pide a Jessica (Newton) que lo suba dedicado a mí porque mi esposo no tiene redes sociales, por eso le digo ‘Cupido’ a ‘Jess’ porque logró que nos acercáramos.

¿Ya se reconciliaron?

Solo hemos hablado y lo seguiremos haciendo.

Claro, tiempo al tiempo, pero es más fácil cuando hay amor...

Así es y eso es algo que tenemos claro.

¿Todavía es prematuro decir que se van a dar una oportunidad?

Cuando salió a defenderme de tanta alucinada que no saben cómo atacarme porque creen que sin esposo estoy desamparada, me mostró lo mucho que le importo. Los dos tenemos que hablar y ver si nos merecemos otra oportunidad.

El señor Zambrano es detallista, seguramente te llenó de tulipanes….

Aún no me han llegado las flores (ríe), por el momento sigo haciendo mi vida normal y él también, ya veremos qué decisión tomamos.

¿No temes que se diga que tienes una relación tóxica o te vayan a decir: amiga, date cuenta?

(Ríe) lo que piense la gente me importa un pepino. Nosotros no hemos tenido una relación tóxica porque hay amor y respeto. Él no me ha puesto los ‘ca…’, yo no se los he puesto, entonces ninguno tiene que recriminarse nada. No soy una Silvia Cornejo para nada, acá lo que hay es una diferencia de caracteres, a veces puedes amar mucho a una persona, pero no puedes vivir con ella. Eso es algo veremos mi esposo y yo, porque el matrimonio no es un juego, no puedes decir que te divorcias cada vez que hay diferencias.

Magaly Medina corea el tema que su esposo Alfredo Zambrano le canta

‘SE AMAN’.

En tanto, Jessica Newton señaló que Magaly y el notario se aman mucho.

“Alfredo siempre le ha cantado esa canción (‘Tú de qué vas’) a Magaly, así que le mandó el video a mi esposo para que lo coloque en las redes sociales para hacer una suerte de declaración de amor a ella y yo más que feliz. Lo mejor para ellos es estar juntos, se aman y complementan muy bien”, precisó la reina de belleza.

Como se recuerda semanas atrás, Alfredo Zambrano, confesó que aún seguía amando a Magaly Medina descartando que su separación haya sido por una tercera persona.

”Me da risa, no soy del medio y antes me disgustaba mucho todo esto, pero ahora ya tengo ‘cuero de chancho’ para soportar esta situación. Es totalmente falso lo que escriben que yo embaracé a una persona o que haya una tercera persona y eso causó que lo nuestro se rompa. No he visto (esos comentarios), no estoy en Instagram, sí en Twitter, pero he preferido no ver la televisión, nada de espectáculos ni redes sociales, porque este rompimiento doloroso hace que al ver eso, me afecte porque todavía hay un sentimiento, pero la gente me comenta y les digo que es falso. Esta es una decisión de ambos totalmente pensada y con mucha tristeza por ambas partes”, precisó.

