Magaly Medina revivió varios momentos icónicos durante sus 25 años de trayectoria televisiva, uno de ellos fue la entrevista a Víctor Angobaldo, empresario que saltó a las páginas de la farándula tras su vinculo sentimental con Shirley Cherres.

Precisamente, Angobaldo fue invitado al programa de Magaly TV sin esperar que fuera bombardeado por chistes de Melcochita.

En un momento, se notó visiblemente incomodo, en medio de las risas del set y la misma ‘urraca’, y decidió advertir que si continuaban se iría del set.

“¿Quieres que te corte el programa? Me paro y me voy (...) Yo te lo digo de frente, me paro y me voy (Magaly: nosotros que te hemos creado) No, no me interesa”, dijo el empresario.

Angobaldo reapareció en el 2020

Tras enterrar su pasado en la TV y la farándula, Víctor Angobaldo reapareció en las pantallas el 2020, en un evento benéfico para niños del Callao, en ese momento las cámaras de Magaly Medina le consultaron sobre su romance con Shirley Cherres. “¿Quién es esa señora? Sufro de amnesia”, dijo contundente.

TE PUEDE INTERESAR

John Kelvin aparece pidiendo perdón a su madre y Dalia Durán se indigna: “A quien masacró fue a mí”

Gabriela Herrera voltea la página sobre Sergio George : “Hoy mi meta es alzar la copa de ‘El gran show’”

Monique Pardo felicita a Gisela por sus 35 años como conductora: “Ha destacado por su encanto”

Cuto Guadalupe responde EN VIVO a amenazas de muerte por extranjeros: “De la Policía no me voy a separar”