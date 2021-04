Magaly Medina descartó que su reciente viaje a Miami obedezca a que tenga un pretendiente por allá luego que anunció el fin de su matrimonio con el notario Alfredo Zambrano , quien aseguró que la ruptura de su relación no se debió a una infidelidad de su parte.

Magaly, ¿es cierto que hay un nuevo galán en tu vida y que esa es la razón por la que estás viajando tan seguido a Miami?

Bueno, admiradores siempre he tenido, la cuestión es que estoy atravesando por un proceso de divorcio, que es doloroso y toma su tiempo para recuperarse y prefiero estar sola, estoy en Miami ‘deprimiéndome’ (ríe) en Bal Harbour Shop (donde están las tiendas de marcas más famosas), como ocurrió la última vez que vine (cuando anunció su separación).

No se trata de guardar ‘luto’, sino de tener una estabilidad emocional y que el corazón no esté triste...

Todavía tengo a alguien en mi corazón y demorará un tiempo hasta que llegue el olvido. Así que no estoy preparada todavía para empezar ninguna relación, en estos momentos no tengo cabeza ni corazón para eso, todo tiene un proceso. No es ‘luto’, se trata de pasar la página, pero hacerlo no es fácil, lo hago a mi manera. Soy una mujer fuerte, tengo entereza, pongo todo de mi parte, pero eso no quiere decir que para pasar la página necesite iniciar una relación, porque un clavo no saca otro clavo, eso es mentira.

Tiempo al tiempo, quién sabe si ustedes regresen más adelante porque el señor Zambrano dijo que aún te amaba y acabas de decir que todavía sigue en tu corazón...

Nosotros en ningún momento aseguramos, como lo dije el día de las elecciones, que esta decisión haya sido porque dejamos de amarnos, ese no es el problema. El amor nunca ha sido el problema porque todo lo que se mostraba en mis redes sociales era real y auténtico, pero solo el tiempo lo dirá, el tiempo es sabio, yo no tengo una bola de cristal para saber lo que pasará en el futuro.

‘AÚN AMO A MAGALY’

El notario Alfredo Zambrano, en e xclusiva, charló con Trome y reafirmó que el amor que siente por la ‘Urraca’ no se ha esfumado.

“Esta es una situación (su separación) en la que Magaly y yo estamos muy apenados, pero a veces hay que tomar decisiones en las que ya por mucho conversar y dialogar, no puedes llegar a un buen entendimiento”, indicó el notario Zambrano sobre el fin de su relación con Magaly Medina.

Luego , reafirmó que sigue enamorado de la periodista y que respetó mucho la relación que tuvieron.

“El amor no se ha esfumado para nada, por mi parte va estar latente mucho tiempo. Me da risa, no soy del medio y antes me disgustaba mucho todo esto, pero ahora ya tengo ‘cuero de chancho’ para soportar esta situación. Es totalmente falso lo que escriben que yo embaracé a una persona o que haya una tercera persona y eso causó que lo nuestro se rompa. No he visto (esos comentarios), no estoy en Instagram, sí en Twitter, pero he preferido no ver la televisión, nada de espectáculos ni redes sociales, porque este rompimiento doloroso hace que al ver eso, me afecte porque todavía hay un sentimiento, pero la gente me comenta y les digo que es falso. Esta es una decisión de ambos totalmente pensada y con mucha tristeza por ambas partes. “, subrayó Zambrano.

