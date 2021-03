Magaly Medina le aclaró a Vania Bludau que no son sus urracos quienes le hacen la guardia fuera de su casa en Lima, luego que la modelo denunciara que es víctima de acoso de la prensa y que por eso regresa a Estados Unidos con su mamá.

“No sé a qué acoso se refería porque por lo menos yo, en lo que respecta a mi programa, tú no estás en nuestra agenda. Con nosotros no es”, dijo la conductora de Magaly Tv La Firme en su programa del pasado lunes.

La Urraca se burló de la novia de Mario Irivarren y la calificó de ‘pobrecita’ por haber denunciado el acoso en sus redes. “Ya es una celebritie. Ya se ha alucinado Kim Kardashian con todos los paparazis siempre pendiente de lo que hace. No Vania”, dijo Magaly.

Asimismo, indicó que quizá quienes están ‘haciendo guardia’ fuera de su casa son periodistas de algún canal desconocido o ‘algún aprendiz de paparazi’. “Para mí, tú y Mario ya no son noticia, a menos que los arresten o que tengan una broncaza que sea interesante para la gente”, agregó.

En ese sentido, Magaly Medina aseguró que para ella no es negocio poner a sus reporteros a investigarla. “Cómo voy a desperdiciar horas hombre, investigadores, reporteros que estén parados frente a tu casa esperando a ver qué haces”, dijo la Urraca. “No es negocio, no lo haría, para mí no eres noticiosa. Yo huelo la noticia, tengo un olfato bastante desarrollado para eso”, indicó.

VANIA DENUNCIA ACOSO

Hace unos días, Vania Bludau usó sus redes sociales para denunciar a la prensa por acosarla en todo momento. “Estoy también un poco fastiada porque yo ya no entiendo el acoso y digo acoso porque ya me parece a mí acoso de que esten parados en la puerta de las casas, la gente de la prensa, para verificar o corroborar lo que uno hace”, dijo la novia de Mario Irivarren en Instagram.

Asimismo, aseguró que los periodistas ‘venden humo’ porque ya muchos sabían que se iba de viaje. “Yo ya tenía que irme pues ¿no? Estoy dos meses aca”, agregó en sus historias.

MARIO DENUNCIA MARCAJE

En sus redes sociales, Mario Irivarren compartió un video en el que expresa su molestia al descubrir un auto estacionado frente a su casa. Según el modelo, esta situación ocurre con frecuencia y tema que puedan ser delincuentes en vez de periodistas que lo estén siguiendo.

Según cuenta Mario Irivarren, es cada vez más frecuente esta situación. Hace unos días, su novia Vania Bludau también experimentó una situación similar la cual expuso en sus redes sociales.

“Ya se fueron porque se dieron cuenta que los grabé, pero así es todos los días, están ahí. Ayer todo el día plantados, hoy todo el día plantados. Yo ya no sé diferenciar si son los de las cámaras o si me están marcando”, dice Mario Irivarren en su video.

