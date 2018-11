Magaly Medina: "Cuántas veces me han dado por muerta y miren" | ENTREVISTA

Magaly Medina luce oficialmente la camiseta de ATV y, aunque algunos consideran que está ‘pasada de moda’ o ‘ya cumplió su ciclo’ en la televisión, asegura que es ‘dura de matar’, por eso ya trabaja en su reaparición y no descarta el espectáculo.



Magaly ya estás en tu casa, ATV...

Al fin en casa.



¿Hay fecha para tu debut?

En eso estamos.



¿Retomarás la farándula o eso está descartado?

Nada está descartado. Recién estamos en proceso de creación. No puedo decir más por el momento.



Debes estar emocionada de estar en tu casa (ya tiene oficina).

Por supuesto. Hay un cariño entrañable. Aquí fueron mis inicios y casi la totalidad de mi carrera. Además con ATV viví la época de la cárcel, en esos duros momentos tuve todo el apoyo que necesitaba. Siempre fue mi casa y regreso feliz. Debí haberlo hecho hace mucho.



¿Este regreso será por un año o tiempo indefinido?

Eso se verá después.



Magaly, ¿qué respondes a quienes dicen que estás pasada de moda (como Santi Lesmes) o que tu ciclo en la televisión ya terminó?

Cuántas veces me han dado por muerta y miren. Lo dicen desde el primer año que salí con ‘Magaly TeVe’ y, pese a quien le pese, sigo aquí.



Eres un hueso duro de roer...

Soy dura de matar.



Y para ir ‘calentando’ la pantalla, esta noche Magaly será la invitada especial del programa ‘Beto a saber’.