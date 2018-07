Magaly Medina y Verónica Linares se enfrentan en Twitter por reunión de periodistas con Pedro Chávarry | FOTOS 

Luego que saliera un audio en el que César Hinostroza coordinara una reunión de periodistas con el recién nombrado Fiscal de la Nación Pedro Chavarry, Verónica Linares salió con la pierna en alto a poner el parche sobre este supuesto encuentro, pero todo se le escapó de las manos, pues muchos empezaron a criticarla, entre ellos Magaly Medina , quien no dudó en responder el tuit que la conductora de 'América Noticias' colocó.



"Los periodistas que fueron a reunión convocada por Camayo e impulsada por Hinostroza para Fiscal Chávarry NO han hecho nada irregular", fue el primer tuit que publicó Verónica Linares tras el audio difundido de César Hinostroza .

Inmediatamente, la periodista Zenaida Solis le respondió y le dijo "que una periodista exculpe a otros de antemano, diciendo que 'no han hecho nada" por los almuerzos con Camayo y los fiscales, es adelantarse temerariamente. ¿o, será que hay nervios por algo?"

Inmediatamente, Verónica Linares replicó: "Según lo que hemos escuchado era una convocatoria a periodistas para que Chávarry mejore su imagen. No era un almuerzo por el día del periodista o un caldo de gallina como Duberlí con Hinostroza. No sé si alguien tenga temor de algo pero yo, no".

MAGALY MEDINA LA CUADRA EN TWITTER



Cuando se pensaba que todo iba a quedar ahí, Magaly Medina le respondió el tuit Verónica Linares y fiel a su estilo no se calló nada, generando un enfrentamiento entre ambas periodistas en la red social.

"Juaaaat? Y ahora, a santo de qué defender a los “coleguitas” que les encantan los almuercitos gratis? O ya algunos están poniendo el parche antes que salte la pus?", dijo Magaly Medina mencionando a Verónica Linares .



"No acostumbro juzgar los almuercitos de nadie, es algo que no me incumbe. Lo que hacen los funcionarios con nuestra plata, sí. Con mayor razón si hay delitos", replicó Verónica Linares .



"Qué periodista decente y honesto acepta ir a “reunión” para limpiarle la imagen a funcionarios públicos? Por favooor", disparó Magaly Medina y Verónica Linares solo respondió: "¿Limpiarle?"

"Mejorar imagen? Hay que llamar a las cosas por su nombre . Por qué los periodistas tenemos que fungir de relacionistas públicos de funcionarios públicos corruptos ? Por qué y para qué tenemos que ir a reunioncitas de “mejora de imagen” ?", nuevamente le respondió Magaly Medina a Verónica Linares .

Finalmente, la periodista de América Tv escribió un último tuit en el que le asegura que le da vergüenza tener que salir a desmentir 'insinuaciones que estuve en almuerzo organizado por Hinostroza ¡Los defiende porque fue, está poniendo el parche! Somos varios los periodistas que estamos en este oficio porque nos apasiona, somos imparciales, no mentimos y no hacemos política".