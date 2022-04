Magaly Medina viajó a México con su esposo Alfredo Zambrano: ‘Urraca’ dejó su programa grabado

La conductora Magaly Medina y su esposo Alfredo Zambrano viajaron a México. Según fuentes de Trome, la ‘Urraca’ y su notario salieron del país para asistir a una corrida de toros con su esposo.

El evento taurino se realiza en la Feria de San Marcos 2022, en el estado mexicano de Aguascalientes. La misma ‘Urraca’ compartió un video en Instagram desde el mencionado lugar.

Además, el portal de Instarándula compartió una foto de la conductora y su esposo en el aeropuerto Jorge Chávez.

Magaly Medina dejó su programa grabado

Debido a su viaje, el programa de ‘Magaly TV: La Firme’ que se emitirá este viernes 22 de abril fue grabado. Esta semana, Magaly difundió un ampay de Aldo Miyashiro besándose con Fiorella Retiz, su exreportera.

El escándalo provocó que el conductor de TV pidiera disculpas públicas a su familia y esposa Érika Villalobos. “Yo me equivoqué , cometí un error que me va acompañar toda la vida y me va costar muchísimo reparar, he decidido asumir, como hombre que soy, mis responsabilidades”, señaló.

