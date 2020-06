Magaly Medina habló sobre las imágenes de su esposo, el notario Alfredo Zambrano, departiendo con amigos en una fiesta en plena cuarentena. En la reunión, la pareja de la conductora de espectáculos se animó a entonar una cuantas canciones mientras bebía cerveza.

La ‘urraca’ difundió en su programa algunos personajes de la farándula local que no respetaron la cuarentena, entre los que se encontraba el abogado, además de Shirley Arica y el futbolista Carlos Ascues.

“El único que se salva es Carlos Ascues que estaba con su familia, no estaba haciendo escándalo, no llegó el Serenazgo, no pasó absolutamente nada porque estaba con su familia. A puertas cerradas mientras no moleste a los vecinos puede hacer de todo”, comentó Magaly Medina.

Sin embargo, cuando fue el turno de Alfredo Zambrano, la estrella de ATV explicó que esto lo resolverá en la intimidad con su esposo.

“Hay cosas que hago en 22 años de carrera televisiva que tengo. Siempre he respondido por mi actos, jamás por los actos de otras personas, así se trate de mi propia familia. Eso es lo que haré ahora y otros asuntos los trataré en la intimidad de mi hogar y mi matrimonio”, concluyó.

Magaly Medina habló sobre la salida de su esposo en plena cuarentena. (ATV)

VIDEOS RECOMENDADOS

Rosángela Espinoza: su novio molesto con ‘Carloncho' - TROME

Ignacio Baladán le pide canje a Luciana Fuster | EBT | TROME

Captan a jovencitos jugando ‘pichanguitas’ en playa ‘Sombrillas’ de la Costa Verde | MAM | TROME