LE DIJO DE TODO. Magaly Medina volvió a criticar a Anthony Aranda, el ‘activador’ de Melissa Paredes. Según la ‘Urraca’, hasta el momento, no trasciende en ‘Esto es Guerra 10 años’, donde forma parte de los ‘competidores’.

“El activador cómo la estará pasando en Esto es Guerra. Hasta ahora, no lo he visto, no trasciende ¿Arma vasitos bien? No trasciende por lo que está haciendo ”, manifestó durante su programa Magaly TV La Firme.

Para la conductora, el ‘gatito activador’ no es noticia porque en EEG solo se destaca por “un conflicto o un romance”. “Él que tiene una enamorada que debe estar viendo cada pestañada que él hace, entonces no creo que tenga mucho marguen de acción”, agregó.

Magaly ‘chanca’ al ‘activador’ de Melissa: “No trasciendes en EEG, aprende a ganarte la vida” (Video: ATV)

Magaly Medina a Anthony Aranda: “Aprende a ganarte la vida”

La ‘Urraca’ cuestionó a las recientes declaraciones del bailarín de Melissa Paredes, donde aseguró que le gustaría tener cuatro hijos con la modelo. Medina le recordó que nadie tiene un puesto estable en ‘Esto es Guerra’.

“Para ellos, son los Romeo y Julieta de nuestra época, se sienten la gran historia de amor (…) él muy suelto de huesos, que recién está consiguiendo un trabajo estable y ya dice que se ve con muchos hijos, cuatro hijos. Primero aprende a ganarte la vida para que quieras tener cuatro hijos ”, enfatizó.

