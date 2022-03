Magaly Medina, al igual que Gisela Valcárcel, es la reina de la televisión peruana. La conductora se ha mantenido en la memoria de todos los peruanos a raíz de su programa de espectáculos que hace ‘temblar’, hasta hoy, a toda la farándula local. Sin embargo, muchos se han preguntado de dónde nació su apodo ‘urraca’.

La periodista ha confesado en más de una oportunidad que su meta no era ingresar a la televisión, sino terminar escribiendo libros, pero la vida la llevó por otro camino que “no es la poesía”. Magaly Medina es conocida por haber desnudado ampays y terminar con matrimonios como el reciente caso de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba.

La conductora de ATV se ha ganado la enemistad de muchos personajes e incluso denuncias por difamación. La más polémica fue la demanda que le interpuso el futbolista Paolo Guerrero que la llevó a estar detrás de las rejas por cinco meses junto al productor Ney Guerrero.

¿CÓMO NACIÓ EL APODO ‘URRACA’?

Por el año 1999, Magaly fue entrevistada en el programa de la China Chang donde tuvo un divertido encuentro por primera vez con ‘Mascaly’. En esa conversación, la conductora contó quién fue la persona que le puso su famoso apodo: “urraca’.

“ Tú sabes que el primero que me dijo ‘urraca’ fue un gran amigo m´pio que se llama Fernando Vivas que es crítico de televisión y de Caretas . Él cariñosamente siempre a mí y a dos amigas más dos decían ‘urracas’, entonces cuando él me lo dijo por primera vez, lo digo públicamente, a mí me encanta cuando me dicen ‘urraca’”, dijo en aquel entonces Magaly.

Magaly Medina y su historia detrás de su apodo ‘urraca’: ¿Quién le puso la famosa ‘chapa’?

La polémica conductora reveló que no le incomoda que le pongan apodos pues es parte de su trabajo, sin embargo, sí dejó en claro que lo único que le molesta es cuando se meten con su trabajo para mancharlo.

EL LIBRO DE FERNANDO VIVAS SOBRE MAGALY

En ‘Mis monstruos favoritos’, Fernando Vivas literalmente se mete en las fauces y entrañas de tres ‘personajes’ públicos, dos de la televisión y uno de la política, a los que conoce muy, pero muy bien: Magaly Medina y Laura Bozzo, así como Alejandro Toledo.

Pero definitivamente, el plato jugoso está en las dos primeras, sobre todo en Magaly, de quien confiesa, fue su amigo íntimo muchos años atrás , antes de que se convirtiera en ‘un dragón que escupe fuego’. Fue Vivas quien la bautizó como ‘Urraca’ y vivieron una historia de amor y odio.

Periodista Fernando Vivas publicó su libro 'Mis monstruos favoritos', donde habla de Magaly Medina.