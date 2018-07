Magaly Medina no volverá a la televisión y espera llegar a un buen acuerdo con Latina | ENTREVISTA

Magaly Medina comentó que no volverá a la televisión en lo que resta del año y espera llegar a un buen acuerdo con Latina para resolver su relación contractual, pero adelantó, antes de partir a Colombia, que seguirá en contacto con sus seguidores a través de sus redes sociales.



Magaly, ahora estás incursionando como ‘fashion blogger’ por los tips que das en tus redes sociales...

Les agradezco por considerarme ‘fashion blogger’, pero no lo soy, solo trato de mantenerme comunicada con el público que me sigue y hablar de las cosas que me gustan e interesan.



Tu público te reclama...

Así es y por el respeto y cariño que les tengo, trataré de estar más en contacto con ellos mientras Latina y yo lleguemos a un saludable acuerdo para ambos.



¿Aún no se han reunido o ya hubo un acercamiento?

Tuvimos dos reuniones y luego de fiestas y de mi viaje, seguiremos en ello. Espero que pronto lleguemos a un buen acuerdo y nos despidamos dándonos un gran apretón de manos.



¿El apretón de manos depende de las cláusulas económicas de tu contrato? ¿Latina debe indemnizarte?

No me gustaría dar más detalles al respecto, pero cuando hay contratos de por medio se tienen que respetar los acuerdos y así todos felices.



¿Cuando dices ‘despedirnos’, es porque estás contemplando no reaparecer en la TV en lo que queda del año?

Así es.



Pero si Latina te hace una contraoferta, ¿lo pensarías?

Hay decisiones que cuestan trabajo tomar, pero creo que aquí lo importante es que ambos queremos un divorcio de mutuo acuerdo y que nos haga seguir siendo amigos el resto de la vida.



Entonces, ¿te vas a dedicar a viajar?

(Ríe) Hay muchas cosas más que tengo en mente, pero las diré en su debido momento.



¿Dónde pasarás las Fiestas Patrias?

Con mi esposo nos estamos yendo (ayer) a Cartagena, Colombia.

