Magaly Medina volvió a responder a Mirella Paz: "A mi edad me veo mil veces mejor que ella"

Después que Mirella Paz arremetiera contra Magaly Medina llamándola ‘vieja payasa’, la conductora de ‘Magaly TV, la firme’ dijo que se quitó la ‘careta’ y que es una mujer vulgar.



Mirella Paz dijo, en sus redes, que eres una ‘vieja payasa’ y deberías ir a tu casa a descansar.

Se le salió el barrio. Ella que fingía ser toda modosita y que con las justas decía dos palabras ante cámaras, pero le salió la verdadera personalidad. La de una mujer vulgar y sin pizca de elegancia. Tanto se quejó del bullying y que fue discriminada por su sobrepeso, que ahora no se le ocurre mejor defensa que llamarme vieja, cuando a mi edad me veo mil veces mejor que ella. Se le fue el glamour, ja, ja, ja.



Hablando de otro tema, cumpliste 22 años en la televisión.

Sí, celebramos al aire recordando nuestra trayectoria, con nuestros históricos ampays. Fue un homenaje a los reporteros, chacales y las voces icónicas que la gente identificaba.



Aprovecharás estos días para celebrar con tu esposo.

No, ya no me tomo descanso hasta diciembre (y regresa en enero), después de Navidad nos escapamos. (C. Chévez)