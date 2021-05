Magaly Medina utilizó unos minutos de su programa de lunes para referirse nuevamente a la segunda vuelta electoral, que la disputan Pedro Castillo de Perú Libre y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular.

“Ahora todos nos dejamos seguir por nuestros ánimos de odio. El que tiene que ganar en este país es la democracia, el terrorismo no, yo creo que tenemos que sentar posición sobre eso y en este canal no somos proterrucos, no somos proviolencia, acá somos prodemocracia”, indicó la popular Urraca.

En ese sentido, aseguró que votará ‘por la democracia’. “Así eran nuestros días en los 80, a principios de los 90. Yo digo nunca más”, dijo en referencia a la más reciente matanza perpretada en el Vraem. “El poder se tiene que tomar por votación popular, no por voto viciado, no por voto en blanco”, agregó.

Asimismo, pidió no juzgar a Keiko Fujimori por los crímenes de su padre. “Cuándo Keiko ha gobernado este país, ha gobernado su padre, que fue un dictador, cerró el Congreso, pero por qué le achacamos eso a la hija”, indicó la periodista.

Magaly Medina aseguró que no quiere en el poder a gente que ‘no haga deslinde con el terrorismo, que acaba de matar a 14 personas’. “Yo voy a votar por la democracia, porque me encanta tener libertad de expresión, porque no me gusta que me tapen la boca”, dijo la Urraca.

NO TEME QUEDARSE SIN PROGRAMA

La conductora de Magaly Tv La Firme hizo referencia a las advertencias de Pedro Castillo, de limpiar la televisión de programas que no aportan para el desarrollo del país.

“Yo no tengo miedo de quedarme sin programa, sin canal, porque sé cómo voy a sobrevivir. A mí eso no me va hacer ni más ni menos, voy a seguir igual, pero sí hay gente que va salir perjudicada”, dijo Magaly.

