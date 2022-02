Cassandra Sánchez De LaMadrid salió al frente para responderle a Magaly Medina, quien aseguró que ya no sería madrina de Milan, su hijo con Deyvis Orosco, debido a que había sufrido una serie de desplantes: la dejaron en visto cuando escribió para ir a conocer al bebé y no agradecieron las flores que envió.

Es por ello, que la hija de Jessica Newton salió al frente para -a través de un extenso comunicado que compartió en Instagram- asegurar que llevaba “los últimos días manteniéndome al margen de los ataques dirigidos hacia mi familia” pero que había considerado importante hacer algunas aclaraciones respecto a lo dicho por la ‘Urraca’.

“Se dejó en visto a la señora Magaly Medina, en en mes de noviembre, porque el día que nació nuestro hijo le hicimos una videollamada para compartir ese momento tan especial con ella. La llamamos con ilusión, como amiga y madrina de nuestro hijo, durante la llamada ella hizo hincapié en en hecho de que era una pena que no supiera grabar pantalla, pero grabó”, explicó.

“Compartimos de corazón ese momento privado, tan importante para nosotros, y a los pocos minutos nuestra conversación estaba siendo expuesta en su programa como parte de una nota, con el único interés de generar rating, sabiendo ella que Deyvis estaba trabajando con la señora Gisela Valcárcel, a quien agradecemos siempre haya respetado la privacidad de nuestra familia”, agregó.

“Ese día lloré y me molesté muchísimo ya que la confianza se había roto, no podía creer que le había dado lo más preciado que tengo a una persona que no sabía valorar una amistad”, admitió. En su pronunciamiento, la empresaria también se refirió a una nota emitida en “Magaly TV: La Firme”, donde dejaron entrever que habían abandonado a sus mascotas.

“El cachorro que se mostró NO es Wakatay, como así maliciosamente lo quisieron hacer creer, es un perrito que se puso ahí específicamente pata evitar mordiese al reportero de Magaly, tal y como lo han indicado en Magic Dog (donde entrenan perros)”, indicó.

“Nuestros perros no han sido abandonados, los vemos regularmente y así lo hemos demostrado en nuestras redes, estamos pendientes de ellos todos los días. La razón por la cual se encuentran fuera de casa es porque la estamos remodelando”, precisó.

Al finalizar su texto, Cassandra Sánchez De LaMadrid expresó su decepción por la actitud de Magaly Medina: “Lamentamos mucho el hecho de que una persona busque formas innecesarias de causar daño. Soy una fiel creyente que nunca pierde aquel que da amor, pierde siempre el que no sabe recibirlo”.

