¡SACA LA METRALLETA! Magaly Medina aseguró que Jazmín Pinedo se hizo conocida en ‘Chollywood’ luego que su programa la ampayara con el futbolista Reimond Manco.

“En un ampay mío, de mi programa, hace muchos años, ¿saben con quién? Nada menos que con Reimond Manco, de que le gustan los futbolistas, le gustan (…) Su vida a está plagada de escándalos y no es precisamente una ‘vístima’, tal vez (es) una mosquita muerta más que abundan en la farándula”, expresó.

La ‘urraca’ recalcó que en la TV existen muchas ‘mosquitas muertas’. “Esas que parecen que no matan nada, pero ¡uy! Líbrennos de ellas”, agregó.

Magaly Medina recuerda que Jazmín Pinedo saltó a la fama tras ampay con Reimond Manco (Video: ATV)

Jazmín Pinedo fue ampayada con Reimond Manco en el 2008

Según el programa de Magaly Medina, Jazmín Pinedo fue ampayada en el 2008 con Reimond Manco cuando aún era menor de edad, que en ese entonces estaba de moda.

“Yo ya no quiero hablar. No me gustan que me relaciones con nadie, si pronuncian mi nombre quiero que sea por mí no por otra persona, él y yo somos amigos”, decía en ese entonces la conductora de TV.

Ese mismo año, Jazmín Pinedo también fue captada con Joselito Carrera en tremendos chapes, cuando aún estaba casado.

