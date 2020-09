Magaly Medina volvió a criticar a Michelle Soifer por su extrema delgadez. La periodista indicó que observó nuevamente Esto es Guerra y se percató que la popular ‘Michi’ sigue bajando de peso sin que nadie haga algo. “Miren esas piernitas... Cómo ha perdido músculo que se le ha afofado a su edad, tan joven”

“Cómo se nota esa piernecita. Miren esa imagen, esta chica tiene que ir y denunciar a su médico y decirle ‘míra cómo me has dejado’. Ella dice que antes era flaca, nunca jamás tanto. Realmente está enferma, porque una persona saludable no puede perder tanta masa muscular, sobre todo a una persona que hace un desgaste físico fuerte en el día a día en un programa tan competitivo como Esto es Guerra”, recalcó Magaly Medina.

“Eso no es saludable para nadie, una persona ve esta cirugía como una solución a su salud, pero a veces hay personas en la tv que no tienen que recurrir a esta medida tan extrema. Ahora ella no está asimilando bien lo que está comiendo. Se le ha chupado todo”, agregó

Indicó además que está asombrada, asustada de cómo he perdido peso, “sobre todo sus piernas parecen dos palitos de chifa”

Magaly Medina vuelve a criticar a Michelle Soifer por su extrema delgadez (Video: ATV/Magaly Tv)