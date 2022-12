Magaly Medina ya alista maletas para salir de vacaciones y regresar en enero con las baterías recargadas. La ‘urraca’ está contenta con el repunte de su programa y su nueva audiencia, los jóvenes, y agradece a todos sus ‘odiadores’ por mantenerla vigente.

Magaly, ya entras al último mes de esta temporada, cuándo salen de vacaciones?

Salimos el 16, pero el programa sale hasta el 23 de diciembre . Este año regresamos más temprano

¿En enero vuelven?

Así es, un mes nada más.

¿Y vas a pasar el año nuevo con tu esposo fuera?

Primero estaremos en Miami, regresamos a Lima y partimos a Europa unos días.

¿En Europa reciben el Año Nuevo?

No, nos vamos a un lugar cerca a Miami con un grupo de amigos .

Magaly Medina renovó y confirmó que seguirá en ATV por todo el 2023. (Foto: Instagram)

FIEL A SU ESTILO

Magaly , este ha sido un año distinto y muchos han querido enjuiciarte

Ha sido un año de repunte también. Hemos sentido que nuestro público televisivo se amplió, mucha gente joven que no me conocía , me descubrió a través de redes sociales y vio el programa en sus dispositivos, eso fue grandioso para nosotros. Y los juicios son parte de nuestra historia televisiva lo que indica que no pasamos desapercibidos . Agradezco enormemente a mis odiadores por acrecentar mi nivel de popularidad , ja, ja, ja.

Magaly, Jessica Newton dice que ya te perdonó, pero que no olvida

No voy a referirme a ella.

Magaly y al final ya no viajarás a Qatar con tu esposo para la final del mundial?

Como Perú no fue se canceló la compra de los paquetes .

¿En esta nueva temporada del 2023, sí harás la casa de Magaly?

Esperamos conseguir el financiamiento para hacerlo, desgraciadamente este año teníamos ya casi todo listo pero falto lo más importante.

Magaly Medina tuvo accidentada presentación al inicio de su programa

MÁS INFORMACIÓN: