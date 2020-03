Se defiende. Hugo Castro Muñoz dio sus descargos en el programa de Magaly TV La Firme. La expareja de la mamá de Ximena Hoyos negó que la haya agredido y mostró chats para demostrar que se trata de una vendetta personal, sin embargo quedó peor.

Hugo Castro Muñoz indicó que la mamá de Ximena Hoyos es bipolar y que la pelea se habría producido porque Ángela Pajares le hizo una escena de celos. Para demostrar ese punto, el profesor de jiu jitsu mostró mensajes donde Ángela Pajares le decía que lo iba a hundir y que iba a llamar a cada una de las mamás de sus alumnos para que no diera más clases.

No obstante, utilizar la condición psicológica de Ángela Pajares fue criticado por Magaly Medina. “Eso no tiene nada que ver con el hecho de hayas sido agresivo”, indicó la periodista.

Además, Hugo Castro Muñoz indicó que Ángela Pajares era obsesiva y celosa. En los mensajes, la mamá de Ximena Hoyos califica de p(...) y mentiroso al profesor de artes marciales.

LO DENUNCIA

Angie Pajares cuenta el infierno que pasó al lado de su ex pareja por ofrecerle un espacio durante la cuarentena. “Quiero hacer público un caso de violencia hacia mi persona por parte de mi expareja Hugo Castro Muñoz, el día 22 de marzo. Después de muchos años de relación tóxica, decidí separarme manteniendo con él una relación de amistad. Por el cariño que quedó decidí brindarle una habitación de huésped por la cuarentena. El domingo tuvimos un fuerte intercambio de palabras y me fui a la lavandería a seguir con mi rutina de ejercicios, y esta persona fue detrás de mí para insultarme y humillarme. Dado que no pude contenerlo, esta persona me empuja contra la pared y me acorrala dándome puñetes en el estómago y las costillas delante de mi hijo…”, se lee en el comunicado que la mamá de Ximena Hoyos publicó en sus redes sociales.

