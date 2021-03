Xoana González se presentó en Magaly TV, momentos antes Magaly Medina anuncie su tan comentada separación de su esposo, Alfredo Zambrano; y sin saber nada de la separación, le hizo bromas sobre el notario a la periodista. Por ello, en su cuenta de Instagram, la argentina afirmó que se sentía mal por lo sucedido: “Me dieron ganas de abrazarla”, afirmó.

La noche del marte 30 de mayo, Xoana González y su pareja Javier se presentaron en ‘Magaly TV, La firme’ para contar detalles de su cuenta de Onlyfans. En medio de la conversación la periodista le preguntó si estaban planeando incluir a más personas en sus escenas calientes “¿Esto es una propuesta? ¿Quieres venir con el notario?”, respondió sin saber lo que pasaba, la ‘gaucha’.

Tas la conmoción por el anuncio de la separación, Xoana González comentó sus impresiones de lo sucedido durante la entrevista y el anuncio de la separación de Magaly y Zambrano.

“¡Yo me siento fatal! Es como que yo haciendo j... tipo no sé, del trío, qué se yo, igual no, no queremos trío con él, no, si es malo. Bueno ¿si vuelven? Nada, no lo queremos tampoco”, dijo Xoana González en sus historias de Instagram.

ME DIO GANAS DE ACERCARME Y ABRAZAR A MAGALY

Xoana González tras escuchar la noticia sintió ganas de ir a abrazar a Magaly, según lo afirmó en sus historias de Instagram: “Y como que me dio ganas de abrazarla, qué se yo, dije esta va a pensar que soy una loca, acosadora, señora, aléjese de mí'. Yo me acerqué, tenía ganas de darle una abracito”.

Magaly Medina anunció que la relación con su esposo, el notario Alfredo Zambrano, durante la emisión de su programa del martes 30 de marzo. La noticia generó diversas reacciones en la farándula y en las redes sociales.

