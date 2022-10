Magaly Medina publicó un video en su cuenta de Instagram, en donde se le ve acompañada de su esposo, Alfredo Zambrano. En las historias se puede ver como ambos supervisan la construcción de su nueva residencia.

La Urraca se mostró feliz con los avances de su nueva casa, la cual está ubicada en una zona residencial de Lima. Incluso se atrevió a expresar su alegría con un mensaje: “Qué ilusión nos hace ver los avances”.

Cabe mencionar, que mostró el amplio terreno y al personal trabajando. La figura de ATV vive en la actualidad en una exclusiva zona de La Molina, su hogar cuenta con un amplio jardín, además de una piscina y jacuzzi.

Magaly y Alfredo Zambrano supervisaron la construcción de su nuevo hogar.

¿Por qué Magaly Medina lloró delante de Peluchín?

Ocurrió en el programa Magaly en octubre del 2015 en Latina. En dicha ocasión, Medina entrevistó a González con motivo de la presentación en público a su pareja. La oportunidad fue precisa para que ambos se pronuncien sobre su distanciamiento.

Peluchín sostuvo que se habían distanciado por un tema relacionado con malentendidos con el novio de Magaly y por temas televisivos. “Yo siempre te voy a cuidar, yo siempre voy a desear lo mejor para ti aunque me cueste un año más sin verte, aunque me cueste que tu novio me odie”, manifestó.

En ese momento, Magaly intentó explicar cómo se sentía, cuando de un momento a otro se quebró y empezó a llorar. “Un día estaba empacando en mi cuarto empacando y dije por qué no está ‘Ro’ acá”, manifestó muy triste la periodista.

