¡QUÉ FUERTE! Magaly Medina reveló que le perdonó un ampay a Bárbara Cayo porque la llamó llorando, pero que siempre se arrepentirá porque la mayor de las Cayo le había declarado la guerra a pesar que ella le había hecho un favor.

Precisamente, en el 2011, años después del ampay de Bárbara Cayo y Carlos Thorton, la enemistad de la actriz hacía la conductora se hizo evidente, ya que se refirió de manera indirecta a ella durante una entrevista a la revista Cosas.

“Hay una bruja en la televisión que infla todo, tiene poder de encantamiento. Pero tampoco puedo hablar de la bruja. Me gustaría, pero no puedo por contrato. Yo no tengo pelos en la lengua, a mí nadie me da miedo”, manifestó.

Bárbara Cayo y las duras palabras hacía Magaly Medina: “Vive del mal”

Durante la entrevista, Bárbara Cayo recordó el duro momento que vivió tras ser ampayada con el actor Carlos Thorton. Según indicó, ella presume que fue eso lo que le generó el cáncer que le detectaron debido a que estuvo bajo estrés emocional.

“¡Agrandaron algo que no era nada! Lamentablemente, no solo perdí contratos importantes por eso, sino también mi matrimonio (…) Mi vida entera se vio truncada y hasta presumo que fue el estrés emocional lo que generó el cáncer que gracias a Dios me detectaron a tiempo y que ya está totalmente superado”, manifestó.

Asimismo, remarcó: “Digamos que ella siempre tiene la última palabra, tiene poder en los medios, ¿no? Esa mujer no debe existir, es un cero a la izquierda. Vive del mal que le hace a la gente. Es como la bruja de los cuentos ”.

TE PUEDE INTERESAR

Óscar del Portal tendría dos días para salir de departamento de su esposa, según Amor y Fuego

Samu Suárez se emociona hasta las lágrimas por la boda de su hermana: “Me parte el alma, se va lejos de casa”

Flavia Laos y Luciana Fuster y sus romances con los mismos chicos: Emilio Jaime, Patricio y Austin