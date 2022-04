En la última semana, Magaly Medina ha disparado todos sus misiles contra su archirival televisiva, Gisela Valcárcel. Y es que la urraca no toleró que la ‘Señito’ haya criticado el último doble ampay que remeció la farándula de Chollywood al poner en evidencia las traiciones de Aldo Miyashiro y Óscar del Portal a sus esposas, Erika Villalobos y Vanessa Químper respectivamente.

La urraca le dedicó varios minutos a la rubia conductora y aseguró que su enemistad surgió porque la ‘Gise’ es hipócrita y fomenta valores que no rigen su vida. “¡Si usted se pregunta por qué Magaly y Gisela tuvieron una enemistad, es por esto, porque siempre le critiqué esos falsos valores que ella dice profesar, esa hipocresía que tiene , es una hipócrita profesional para mí! ¡No tiene ningún valor lo que ella dice para mí!”, dijo indignada.

EL INICIO DE LA RIVALIDAD ENTRE GISELA Y MAGALY

Eran los años noventas y Magaly Medina buscaba hacerse un nombre en el mundo del periodismo peruano. Consiguió una columna de opinión en la revista ‘Oiga’, en la que opinaba de famosos personajes peruanos de la época, entre ellos Gisela Valcárcel.

En ese entonces, la pelirroja criticaba que la ‘Señito’ tenía ‘poses de diva’, mientras se consagraba como la reina de las amas de casa con su popular programa ‘Aló Gisela’.

No pasó mucho para que Magaly llegara a la televisión con un segmento de espectáculos en el noticiero de ATV, el mismo que se llamaba ‘Pese a quien le pese’. Más tarde, en 1997, convenció al productor Federico Anchorena para que le diera un programa propio y así fue que inició su consagración en el mundo de la farándula peruana, a la después llamo ‘Chollywood’.

Durante todo ese tiempo las indirectas entre Gisela Valcárcel y Magaly Medina no pararon. La urraca mandaba a sus reporteros a seguir los pasos de la ‘Señito’, aunque según confesó la misma periodista, nunca pudo ampayar a sus exesposos, Roberto Martínez y Javier Carmona.

MAGALY Y GISELA SE ENCUENTRAN EN AMOR, AMOR, AMOR

En 2009, Magaly Medina se presentó en el desaparecido programa de espectáculos ‘Amor, amor, amor’, que en esa época conducía Carlos Cacho. La urraca era la madrina pero nunca esperó que Gisela Valcárcel se comunicara de manera telefónica en vivo, ya que era íntima amiga del también maquillador.

En ese momento, la rubia le expresó sus mejores deseos para ella y la periodista se quedó sin palabras. Todo quedó en una incómoda anécdota para las dos.

GISELA LLAMA A MAGALY EN VIVO

Una década después, en noviembre de 2019, Magaly volvió a ser soprendida por Gisela, esta vez en su propio programa, cuando la Señito llamó en vivo para aclarar una polémica que se desató en torno a la Teletón. Y es que corrían unos rumores que indicaban que GV Producciones, productora de la rubia, interfería en el evento benéfico decidiendo qué personajes de la farándula participaban.

En aquella oportunidad, ambas se enfrentaron. Mientras la ‘urraca’ defendía sus fuentes, su ‘comadre’ negaba que la información sea verdadera.

MAGALY AMENAZA A GISELA

Más recientemente, en 2021, cuando Magaly Medina confirmó que se había separado de su esposo Alfredo Zambrano, el programa de Ethel Pozo anunció al notario como un posible participante del reality de canto y baile de Gisela Valcárcel, desatando la ira de la urraca.

“Yo ya estaba tranquila con la Gise, éramos paz y amor, pero en mala hora se te ocurrió meterte conmigo. No sabes con quién te metiste, te ganaste a tu peor enemiga, te pusiste en mi mira. Yo me burlo del resto, pero yo no miento, no vendo humo, no juego con esas cosas, y esto es una gran mentira, lo que hicieron para promocionar el programa de la rubia más hipocritona de la televisión”, dijo indignada en su programa.

MAGALY Y GISELA ENFRENTADAS POR AMPAYS

Y hace unos días la bomba volvió a explotar. Magaly Medina arremetió con todo contra Gisela Valcárcel luego que la ‘Señito’ saliera a criticar sus ampays y sacara cara por la intimidad y privacidad de las personas, pese a ser infieles, como el caso de Óscar del Portal y Aldo Miyashiro.

“¿De qué circo romano hablamos? ¿de los que se hacen en tu programa o en el programa de tu hija, que tú también produces? Los circos romanos que has armado dándote de santurrona son bien conocidos en este país , porque en tu programa se han dado las mayores infidelidades, en esos realities, ahí parejas establecidas que han comenzado a bailar, terminaron en grandes romances y grandes sacadas de vuelta”, dijo la urraca indignada.

En ese sentido, recordó el primer romance de Christian Domínguez con una bailarina del programa de la rubia, cuando tenía pareja y una hija. “Ella armó su circo romano, ella explota ese tipo de cosas con su cara de santa, pero de santa no tiene nada, su doble moral es absoluta, por eso yo siempre me he quejado de la hipocresía de Gisela Valcárcel, nunca ha sido honesta, siempre tiene un discurso y hace otro”, acotó la conductora de Magaly Tv La Firme.

No contenta con eso, también recordó el romance de Christian Domínguez con ‘Chabelita’, cuando Karla Tarazona estaba embarazada de su hijo Valentino. “Todo el mundo sabía y ahora la hija, Ethel Pozo, recién aparece diciendo que en ese tiempo ‘todos lo vimos’, sí, todos lo vimos pero nos hicimos de la vista gorda”, dijo Magaly Medina.

¿Si tanto respetas a la familia, las buenas costumbres, vas y paras eso, le dices ‘esto se para aquí o hablo con tu mujer’, pero le convenía eso, le convenía que la gente hablara, los rumores, hasta que por fin el romance salió y ¿qué hizo? los presentó como flamantes novios, qué le interesaba la Tarazona con el bebé recién nacido... y ahora viene a hablarme de circos romanos... circos romanos los tuyos ”, agregó enfurecida la urraca.

