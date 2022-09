VUELTAS DE LA VIDA. Magaly Medina y Giuliana Rengifo han estado en el ojo público en la última semana por la revelación de un ampay de la cumbiambera con el notario casado Paul Pineda. Sin embargo, la rivalidad entre ambos personajes de la farándula iniciaría con un supuesto amorío de la cantante con Alfredo Zambrano, esposo de la ‘urraca’.

Pese a que actualmente no pueden ni verse, dejando en claro que no existirá una entrevista de la conductora a Giuliana; esto ya ocurrió en el pasado. En el 2010, la cantante iba consolidando su carrera musical y fue entrevistada por Magaly Medina, pero para hablar sobre el político Salvador Heresi, a quien conoció en el “reality” de Gisela Valcárcel “El Show de los Sueños”.

“ Sí, sí hemos salido, una vez nada más, pero no solos sino con amigos . Le digo Salvador, al principio le decía señor alcalde, pero él me decía ‘Giulianita, para ti soy Heresi’, no hay esa confianza todavía”, fueron las revelaciones de la cantante.

Sin embargo, el excongresista y exalcalde de San Miguel salió al frente a nivel nacional para negar que exista una relación con la cumbiambera. “ Siempre le deseo lo mejor, es una chica espectacular ”, acotó.

Giuliana Rengifo acaba de cumplir 39 años y la celebración llegó con un ‘ampay’ que la hizo protagonista de varios titulares, así como el centro de atención de los programas de farándula, pero ella está tranquila porque afirma que no ha sido la ‘manzana de la discordia’.

“No puedo estar ardida por algo que no hice, si a ella (Magaly) le molestó tanto tiempo que sea directa al decir lo de Zambrano, mientras me lanzaba indirectas, es su problema, pero no tengo ‘rabo de paja’ para que me juzguen. Deseo que la gente sea feliz, pero sin manchar la honra de los demás, sin hacer daño a la gente destruyendo familias o dejando a hijos sin padres. Para mí eso no es un ‘ampay’, ella solo busca hacerme quedar mal porque tengo gente muy cercana a ella que me ha dicho que no me pasa, que me odia. Si ellos, (Magaly y Zambrano) están felices ahora, qué bien, que sea feliz y venga a hacer un programa renovado y con buena honda.