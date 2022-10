‘Magnolia Merino, la historia de un monstruo’, es el título de la miniserie realizada por Michelle Alexander y que se estrenó en Frecuencia Latina en el año 2008. A pesar de que pocas personas la recuerdan, por el bajo rating que tuvo, en estos días salió a la luz por el enfrentamiento entre Magaly Medina y Gisela Valcárcel.

¿De qué trataba ‘Magnolia Merino’ y quién la protagonizó?

Estrenada el 17 de noviembre del 2008 . Esta producción fue un biopic no autorizada que relataba, en modo de sarcasmo, la vida de Magaly Medina. Desde sus inicios en el periodismo hasta su cúspide como periodista de espectáculos con su propio magazine nocturno.

La ficción fue protagonizada por Ebelin Ortiz, quien fue caracterizada con una dentadura prominente, una peluca color rojizo y maquillaje cargado. Esta miniserie estuvo en emisión a nivel nacional mientras Magaly estuvo en prisión por el juicio que le entabló Paolo Guerrero. Finalizó el 16 de enero del 2009.

Magnolia Merino fue la miniserie que enfureció a Magaly Medina

¿Qué opina Magaly de ‘Magnolia Merino’?

Se sabe que la ‘Urraca’ no tomó con agrado el estreno de la serie durante su estancia en prisión, en declaraciones para un medio local indicó: “En mi tiempo yo estuve muy tentada de demandar a Michelle Alexander por la cochinada de serie ‘Magnolia Merino’. Ella dijo que no se trataba de Magaly; sin embargo, ella ponía la música de mi programa. La pude demandar, pero en esa época yo estaba en la cárcel y para mí fue más importante recuperarme psicológicamente”, relató la periodista.

Gisela aprovechó el momento para presentar a Magnolia en su programa

Para la promoción de la miniserie, la caracterización de Ebelin Ortiz apareció, junto a Lucho Cáceres, en ‘Bailando por un sueño: reyes de la pista’; reality que se emitió en Panamericana Televisión en 2008 y era conducido por Gisela Valcárcel.

“Magnolia, quiero decirte que me has causado impresión porque no sabía que tu cabello era rojo. Tenemos parecidos porque tú y yo con nuestra plata tenemos esos colores (de cabello), tú y yo nacimos el mismo año y nos has pasado cosas en el amor”, expresó la ‘Señito’.

