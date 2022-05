Magaly Medina se mostró sorprendida con las recientes declaraciones que brindó Paula Arias, quien aclaro que no retomó su relación Eduardo Rabanal, pese a que ambos fueron captados muy cariñosos días atrás.

“Paula Arias dice que no ha vuelto después de que la hemos visto chapando dentro del auto de (Eduardo) Rabanal. Dice que un beso no significa nada, ella dice que está soltera, que ahora está enfocada en que se va a Europa”, comentó Magaly antes de presentar el informe.

“Qué bueno que lo tomes con pinzas porque hay que aprender a diferencias a los mentirosos, jugadores que abundan por todo lado. Todo hombre que quiera algo siempre va a mentir”, enfatizó.

Tras escuchar las declaraciones de Paula, Magaly felicitó la postura que ha tomado y le aconsejó a que siga llevando las cosas con calma.

“Eso me parece de lo más moderno, de lo más empoderado, ese chico no se portó bien. Le dio un anillo de compromiso. (…) Qué bueno que lo esté tomando con calma, porque el que es para ti Paula en algún momento”, terminó

¿Qué dijo Paula Arias sobre Eduardo Rabanal?

Paula Arias aclaró ante las cámaras de “Magaly TV: La Firme” que no retomó su relación sentimental con Eduardo Rabanal y que se mantiene soltera.

“Nunca dije que hayamos retomado la relación. Simplemente nos encontramos, tuvimos una reunión bonita, muy amena, y ya está”, señaló la salsera, minimizando así el ampay que difundió “Magaly TV: La Firme” días atrás.

No obstante, la cantante de salsa dijo que le deja abiertas las puertas al amor, por lo que no descarta retomar su relación con su expareja o conocer a alguien más.

“Si va bien, sí claro (retomaría la relación). No hay ningún problema porque tenemos una bonita amistad. No hemos terminado peleando, siempre hablamos de la mejor manera. De repente más adelante por ahí alguien me llama la atención ¿Quién sabe?”, añadió la líder de “Son Tentación”.

VIDEO RECOMENDADO

Paula Arias señaló que no le extraña que Yahaira Plasencia haya despedido a su jefa de prensa

Paula Arias señaló que no le extraña que Yahaira Plasencia haya despedido a su jefa de prensa (Video: América TV)

TE PUEDE INTERESAR

Zully Pinchi está casada con hijo de Jorge del Castillo, asegura Magaly: “No le interesa divorciarse”

Majo Parodi: ¿quién es su novio Flavio Quincot y a qué se dedica?

Fiorella Retiz se queda muda ante preguntas de urracos y Magaly arremete: “Se hace la que no escucha nada”