Magaly y su terrible comentario tras el fracaso de Gino Assereto como cantante: “Mejor que haga un emprendimiento”

En el primer bloque de Magaly TV La Firme de este jueves, la conductora Magaly Medina no tuvo reparos para criticar a Gino Asseroto, quien hace unas dos semanas estreno su nueva canción “Bendecido”, y que hasta el momento solo tuvo 5,527 vistas en YouTube.

“Hay otros que se la quieren dar de cantantes, y es el que género musical es tan competitivo y tan difícil, que tantos artistas peruanos llevan años, con ese propósito, invirtiendo tiempo, dinero, hasta el momento han visto pocos resultados. Pero aún ahora no tenemos una estrella de talla internacional”, comenzó diciendo la ‘urraca’

Le da con palo a Gino Assereto

“Pero Gino Assereto, que fue un chico reality y pareja de Jazmín Pinedo, sigue intentándolo. Yo digo, ¿Cómo lo hace para gastar en vídeos, horas hombre, grabando canciones? Que finalmente no son productivas comercialmente y monetariamente, Aparte de eso, ¿a qué se dedica Gino Assereto? Realmente hay que decirle, después de escuchar su última canción y ver algunos de sus videoclips, yo creo que hay que decirle que mejor haga un emprendimiento o que regrese a Esto Es Guerra. Su último estreno tiene cinco mil vistas en dos semanas, eso se llama rotundo fracaso”, dijo Magaly Medina.

Al finalizar el informe, Magaly siguió arremetiendo contra Assereto, ¿De verdad lo hacen a nivel profesional? , ¿De verdad Gino Assereto pretende ser un cantante reconocido de reggaetón? Yo creo que mucha gente tiene falsas expectativas con las carreras mediáticas y es muy difícil cuando no has empezado años antes. A mi me preocupa ¿Cómo es que estos muchachos ven su futuro? No tienen trabajo, no han estudiado nada, ¿qué van a hacer? y se la pasan haciendo videos que solo van a ver a sus amigos”, dijo Magaly de manera tajante.

Finalmente, lo conductora del magazine espectáculo siguió criticándolo. “Se la pasan haciendo videos que solamente ven sus amigos, porque una cosa que esto lo tenga como un hobby en el cual no espera alguna rentabilidad o volverse una estrella de la música internacional. Yo pienso que mientras uno invierta su plata en lo que le da la gana, nadie se tiene que meter. Pero siento que él está empeñado en convertirse músico. Por favor, Yahaira que ha tenido proyecciones con un productor musical tan famoso como Sergio George, ahora, está en un reality, no ha trascendido”, sentenció.

