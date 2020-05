¿IGUAL QUE DEPREDADOR? Natalie Vértiz fue entrevistada por Magaly Medina y la conductora le preguntó si Yaco Eskenazi es muy celoso por las escenas de besos que podría interpretar la actriz en un futuro.

Natalie Vértiz indicó que Yaco Eskenazi ha expresado en anteriores ocasiones que es muy celoso, pero que respeta su trabajo.

“Yaco es actor y entendemos el trabajo que hace. Además, si él también tiene que hacer escenas de besos lo hace con personas que yo admiro. Estoy segura que él estaría orgulloso, él entiende que yo quiero crecer como profesional”, expresó la modelo.

Además, Magaly también le preguntó si Yaco Eskenazi se habría puesto celoso de la publicidad que realizó con el actor Diego Bonetta. Natalie Vértiz expresó que habían conversado sobre el tema y que ambos se apoyan mutuamente. En enero de este año, el conductor de Mi mamá cocina mejor que la tuya bromeó sobre el tema.

“Esa foto con Diego Boneta, cabeza con cabeza, me dio un poco de cólera, pero cuando después lo conocí, vi que no es tanta la diferencia, un puntito y medio me llevará con las justas”, confesó.

