Magaly Medina se burló de Yahaira Plasencia que se escondió en una maletera de un auto, tras su frustrada fiesta de cumpleaños en Cieneguilla. En compañía de la salsera se encontraban Pancho Rodríguez, Ximena Peralta y Facundo González, quienes fueron suspendidos de Esto es Guerra.

En el programa de la ‘urraca’, Canchita Centeno se bajó de una camioneta personificando a la cantante, que no se salvó de los afilados comentarios de la conductora de espectáculos.

“Ahora que me han botado de Esto es Guerra voy a rematar esta cartera. No me grabes, causa. Esto no hubiera pasado en Rusia. No me voy a quitar la mascarilla porque respeto los protocolos”, dijo Canchita Centeno, quien imitó a Yahaira Plasencia.

“Eres una malcriada. Tú has incumplido todo. ¿Cuánto te ha costado esa casita? Me han dicho que 1,500 dólares. Todo para que termines en el mayor roche de la televisión peruana, en horario estelar y en todos los diarios, como a una patética mujer escondida en la maletera de un auto. Esto solo le pasaba a unos maridos infieles”, respondió Magaly Medina, mandando una indirecta a la verdadera Yahaira Plasencia.

Trome - Magaly Medina se burló de Yahaira Plasencia

JOHANNA SAN MIGUEL SE PRONUNCIA

Johanna San Miguel, conductora de Esto es Guerra, se pronunció sobre Yahaira Plasencia, Ximena Peralta, Facundo González y Pancho Rodríguez, que fueron suspendidos indefinidamente de ‘Esto es guerra’ tras la polémica fiesta clandestina en Cieneguilla.

A la ‘chata’ se le notó muy molesta y volvió a repetir que los chicos realities estaban suspendidos indefinidamente hasta que la producción decida traerlos de vuelta tras romper los protocolos dictados por el Gobierno del Perú para evitar la propagación del COVID-19.

“A título personal, espero que no vuelvan más. Esto es una advertencia para todos los que estamos aquí en este momento porque es un gesto que no se debe repetir nunca más”, dijo Johanna San Miguel al inicio de Esto es Guerra.

La conductora del reality de televisión pidió perdón al público por las actitudes de Yahaira Plasencia, Ximena Peralta, Facundo González y Pancho Rodríguez al asistir a la ‘fiesta covid’ en el cumpleaños de la salsera.

“Hay gente y niños que nos ven y nos debemos absolutamente a ellos. Sabemos lo que ha pasado y sabemos perfectamente que no tenemos la mano temblorosa para sancionar y eliminar a quien no cumpla todas las normas que el Gobierno dispone en el que día a día mueren miles de peruanos. No es justo. No estamos de acuerdo. Eso es todo lo que tengo que decir a nombre del programa y a nombre mío. Mil disculpas”, concluyó.