SE LO TOMA CON SODA. Yahaira Plasencia está acostumbrada a hacer la comidilla de programas de espectáculos. En especial de la conductora Magaly Medina, quien para pendiente de las actividades la salsera. Esta vez la crítico por referirse a sus pretendientes como ganado en una transmisión en vivo por Instagram.

“Está bien, eres salsera y eres mujer, pero tienes que respetarte y quererte. ‘El ganado está allí’, pareces la borrachosa de la cantina de la esquina. ¿Qué te pasa, Yahaira? Concéntrate, hija. Quiere decir que no has olvidado a Jefferson. Con esto, quiere decir que no lo has olvidado. Él es pasado. No te piques de esa manera. A mí me huele a llanto y despecho. Me dio vergüenza ajena”, fue lo que dijo la conductora de 57 años sobre la cantante.

Al respecto, Yahaira Plasencia publicó un video donde aparece con un bikini blanco y baila la canción “Mi forma de ser” de la cantante Barbara Toledo. La salsera escoge un fragmento en especial de la interpretación para mandarse contra Magaly Medina.

“Que digan lo que quieran de mí ¿Tú no crees que yo sé que hablan de mí? Que me envidian y quieren lo malo pa’ mí. Que digan lo que quieran de mí”, es lo que menciona la canción que baila Yahaira Plasencia. El video es acompañado del mensaje “Yo, cuando hablan de mí”.

Yahaira Plasencia le responde a Magaly Medina -TROME