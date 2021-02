LE HACE EL PARE. La conductora de Magaly TV La Firme comentó la conversación que sostuvieron Yahaira Plasencia y su productor Sergio George a tráves de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram. Magaly Medina expresó su rechazo a las declaraciones que hizo la cantante sobre la entrevista que le hizo en enero de 2020.

Yahaira Plasencia comentó que mucha gente la critica, pero cuando la tienen al frente “le pasan franela”. Esta mención hizo que Magaly Medina aclare que ella no fue “sobona, sólo educada con su entrevistada”.

“Y lo digo así porque yo nunca respondo, no digo absolutamente nada, pero ya me tienen harta que estén hablando de mí todo el tiempo. Cuando me tienen al frente pasan la franela y no dicen absolutamente nada”, indicó Yahaira Plasencia.

Magaly Medina indica que no se siente aludida porque jamás “le pasó la franela”. “Que me muestre alguien un video que yo le he dicho que canta espectacular. Cuando la he tenido acá la hice sentir cómoda, pregunté temas incómodos pero ella no quiso responde”, aclara la conductora.

La presentadora de televisión empezó su programa criticando a Yahaira Plasencia por estas declaraciones, pero también porque la salsera afirma que era conocida en el ámbito musical y en la farándula local antes de ser pareja del futbolista Jefferson Farfán.

Magaly: Yahaira Plasencia dice que conductora la critica, pero cuando la tuvo al frente le pasó franela -TROME