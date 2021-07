Magaly Medina respondió a Yahaira Plasencia, quien dijo durante un live con Sergio George que la ‘urraca’ minimizaba su trabajo después que criticara su presentación en los premios Heat 2021.

“¿Qué quieres que te diga si todo el tiempo canta igual? Más te preocupa mover el ‘totó' que dedicarte a cantar. Yahaira, yo no te ataco, te critico, que es diferente. Yo no tengo nada contra nadie, es algo innato en mí. Lo hago hasta con los que más aprecio como mi marido”, inició la conductora de espectáculos.

Magaly Medina aseguró que cuando ve que hay talento como ha sucedido varias veces con Yahaira Plasencia lo dice sin tapujos.

“Lo hago con todos. Es una figura pública, por lo cual está expuesta a la crítica. Yo no te ataco, no te conozco, no te quiero conocer. Yo siempre digo que no tomo el té con nadie de la farándula, no me importa ni me interese. Critico lo que hay que criticar como hacer playback en los premios Heat”, agregó.

Magaly Medina sostuvo que es “indiferente” a Yahaira Plasencia porque ella no elogia a nadie, ya que es “sumamente exigente porque han sido exigente conmigo”. Sin embargo, sostuvo que cuando la ‘totó' cantó muy bien en su programa, ella lo dijo.

“Generalmente la veo en sus conciertos, pero se la pasaba más moviendo su ‘totó' que cantando. No hay cantante que resista siete u ocho conciertos por si quieren ganar alguito. No se gana gana bien en la música, sobre todo, por los monopolios de empresarios”, concluyó.